Hamileliğini medyadan gizleyen Rachel McAdams, doğumu da büyük bir gizlilik içinde yaptı.

Senarist sevgilisi Jamie Linden ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan 39 yaşındaki oyuncunun, geçtiğimiz pazartesi günü doğum yaptığı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz şubat ayında McAdams'ın ilk bebeğine hamile olduğu söylentileri yayılmış ancak bu iddia doğrulanamamıştı.



McAdams ile Linden, 2016 yazından bu yana birlikte.