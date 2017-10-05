Zorlu Center'daki Jamie’s Italian iflas etti

Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, ünlü markanın İstanbul’daki şubesinin ortakları arasında, Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer ve Sezen Aksu’nun kardeşi Nihat Yıldırım da bulunuyor. Kaya Demirer, bu aşamada bir açıklama yapmayacağını kaydetti. Dünya genelinde 40'ı aşkın şubesi bulunan ünlü markanın kurucusu Jamie Oliver, İngiltere Kraliçesinin aşçısı olarak da biliniyor.
Jamie Oliver, 32. restoranını 2013 yılı sonunda İstanbul’da açmıştı. Restoranın açılmasına önayak olan isimler, Kaya Demirer ile birlikte, M. Nihat Yıldırım ve Cem Uşaklı oldu. Jamie Oliver’ın İstanbul’daki restoranı için, açıldıktan bir yıl kadar sonra mahkemeye başvurulmuştu. Restoranın bağlı olduğu İtalyan Lezzetleri Yiyecek ve İçecek İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. için İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin borca batık olduğuna işaret edilerek iflas erteleme talep edilmişti.
21 EYLÜL'DE İFLAS KARARI
Şirketin dava dosyası sürerken, ünlü restoran da hizmet vermeye devam etti. Ancak geçen 21 Eylül’de görülen duruşmada, mahkeme, şirket hakkında iflas kararı verdi. Bu karar ile birlikte şirketin tasfiyesi için dosya İstanbul 3. İflas Dairesi’ne gönderildi.
ÜNLÜ MEKÂN KAPATILDI
Öte yandan verilen karara karşı temyiz başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Mahkemede çıkan iflas kararı ile birlikte, Zorlu Center İstanbul’da bulunan Jamie’s Italian ise 10 gün kadar önce kapatıldı.
İtalyan Lezzetleri A.Ş.'nin büyük hissedarı Kaya Demirer, kararın temyiz edildiğini belirterek bu aşamada daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.
İMPARATORLUĞUN ŞEREF ÜYESİ
42 yaşındaki Jamie Oliver'ın, Jamie’s Italian markası ile kurduğu restoran zinciri 40 şubeye ulaştı. Oliver, Haziran 2003'te İngiltere Kraliçesinin doğum gününde gösterdiği misafirperverlik ve hizmetlerden dolayı İmparatorluğunun şeref üyesi unvanı ile ödüllendirilmişti.
- Jamie Oliver
- Jamie’s Italian Zorlu Center
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.