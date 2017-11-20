Jana Novotna yaşamını yitirdi

Çekyalı eski tenisçi Jana Novotna hayatını kaybetti.

WTA'dan yapılan açıklamaya göre, uzun süredir kanserle mücadele eden Novotna 49 yaşında yaşamını yitirdi.

Novotna, WTA teklerde 24, çiftlerde ise 76 şampiyonluk yaşadı. Wimbledon'da iki kez final oynayan Çekyalı tenisçi, 1998'de Nathalie Tauziat'ı yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

WTA CEO'su Steve Simon, Jana Novotna'nın hayatını kaybetmesi sonrası şunları söyledi:

"Jana, saha içinde de, saha dışında da örnek biriyidi. WTA tarihinde her zaman yıldızı parlayacaktır"

Jana Novotna

hayatını kaybetti