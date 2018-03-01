Sosyal medyayı etkin kullanan Jandarma Genel Komutanlığı, bu kez "Throw Back Thursday" yani kısa adıyla #tbt paylaşımı yaptı.

Atılan tweette "#tbt Uzak beldemiz Yemen’de, Yeni Jandarma Okulu’nun birinci yarı yılını tamamlamayı başaran personel" denildi.

#TBT NEDİR?

Sosyal medyadaki bu akım, geçmişe dair fotoğrafların perşembe günleri paylaşılması anlamına geliyor.

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 1, 2018

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