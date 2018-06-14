Jandarma teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı dolayısıyla Güvercinlik tesislerinde iftar verildi.

Güvercinlik Kışlası Eğitim ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen iftara programına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Lütfihak Alpkan, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile şehit yakınları, gaziler ve jandarma personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

AA'nın haberine göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının köklü geçmişine yakışır şekilde dünden daha büyük güç ve azimle ülkenin birliği ve huzurunu bozmaya çalışanlara karşı mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Orgeneral Çetin, şunları söyledi:

"Şunu herkes bilmelidir ki; jandarma teşkilatının bugün ulaştığı teknik kapasite ve imkanlar, dünyadaki emsalleri ile yarışır seviyededir. Bu teknik kapasitenin önemli bir bölümü, bizim evlatlarımızın emeği ve zekasının ürünüdür. Yani yerli ve millidir. Bizim gözümüzde o mühendis evlatlarımız da birer jandarmadır, bizlerle omuz omuza mücadele eden birer kahramandır. Jandarma teşkilatı birlik içerisinde, milletin her bireyinden aldığı maddi, manevi destekle suç ve suçluyla mücadelesine devam etmektedir."

Şehitlerin ve gazilerin bu mücadelede kendilerine istikamet veren kutup yıldızları olduğunu belirten Arif Çetin, başta şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri olmak üzere Türk milletine, jandarma mensuplarına ve kendilerinden hiç bir desteği esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da jandarma teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılını kutlayarak, yemeğe katılamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tebrik ve iyi dileklerini iletti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Yakın tarihimizin hemen tüm kahramanlık hikayelerinde çok önemli bir yeri olan, 40 yıldır sürdürdüğümüz terörle mücadele ve iç güvenlik harekatımızın en önemli unsuru olarak, meslek hayatımız boyunca da yakinen şahit olduğumuz bir çok kahramanlığın hikayesini bizzat yaşayarak gördüğümüz, bu değerli teşkilatımızın, bu kutlu ocağımızın daha yüzlerce yıl yaş günlerini kutlamasını ve bu aziz milletin her defasında ayrı bir gurur ve heyecanla onların yanında olmasını diliyorum."

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