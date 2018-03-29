Sosya medya hesabını etkin kullanan devlet kurumlarından olan Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'daki resmi hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

"Throw Back Thursday" yani kısa adıyla #tbt paylaşımı yapan Jandarma, Sikorsky S-70 modelinin Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından takla attırıldığına dair görseli paylaştı.

"ZORU BAŞARIRIZ, İMKANSIZ ZAMAN ALIR"

Görseldeki helikopter gibi ters yazılarla yazılan mesajda, "Zoru başarırız, imkansız zaman alır." ifadeleri yer aldı.

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 29, 2018

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

1990 yılında TSK envanterine giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor.

TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Türk pilotları ise modelle takla atılabileceğini söylüyor. İddiaya göre helikopteri çizen mühendis ve Türk pilotlar arasında konu inatlaşmaya gidiyor. Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70’e takla attırıyor.

#TBT NEDİR?

Sosyal medyadaki bu akım, geçmişe dair fotoğrafların perşembe günleri paylaşılması anlamına geliyor.

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