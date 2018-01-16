Bölücü terör örgütüyle yurt içi ve sınır ötesinde büyük mücadele veren jandarma timlerinin görüntülerinden oluşan klip, bugün sosyal medyada paylaşıldı. Hem havada hem de karada teröristlere aman vermeyen jandarma timleri, büyük beğeni topladı.

Klipte taarruz helikopterleriyle operasyona giden jandarma timleri ve karlı arazide faaliyetler gerçekleştiren komandolar yer aldı.

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Jandarma Genel Komutanlığı

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