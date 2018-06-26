İçişleri Bakanlığının "Seçim Tedbirleri Genelgesi" kapsamında, 10 ile bağlı 167 köy ve mahallede kurulan 274 sandıkta kullanılan 48 bin 172 oy, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle toplamda 150 saatlik uçuşla güvenli bir şekilde il seçim kurullarına taşındı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile 81 il valiliğine gönderilen, seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin "Seçim Tedbirleri Genelgesi" kapsamında, yurt genelinde özellikle terörle mücadelenin yoğun olarak icra edildiği bölgelerde vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde oy kullanmasının, seçimin huzur ve güven ortamında yapılmasının, seçim ve sandık güvenliğinin sağlanması amacıyla seçim görevlileri ve oy pusulaları il seçim kurullarına Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle taşındı.
AA'nın haberine göre, bu kapsamda Muş, Bitlis, Diyarbakır, Van, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Siirt ve Mardin'e bağlı 167 köy ve mahallede kurulan 274 sandıkta kullanılan 48 bin 172 oy, Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 Sikorsky, MI-17 ve AS-532 Cougar tipi genel maksat helikopterleriyle toplamda 150 saatlik uçuşla güvenli bir şekilde nakledildi.
Yurt genelinde Jandarma sorumluluğundaki 38 bin 38 sandık bölgesindeki 53 bin 828 sandıkta oy kullanan 11 milyon 615 bin 231 seçmenin güvenliği, 108 bin 500 jandarma ve 35 bin 500 güvenlik korucusu/gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 144 bin personelle sağlandı.
Ayrıca seçimi takviye etmek amacıyla toplam 3 bin jandarma personeli, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde görev yaparak seçimin huzur içinde gerçekleşmesini sağladı.
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