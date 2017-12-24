Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK'ye göre, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 13/A maddesine, "Hazırlık sınıfında başarısız olanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler." fıkrası eklendi.

Buna göre, jandarma okullarında hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ÖSYM tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek.

Aynı kanunun 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanlığına" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşarlığına" şeklinde değiştirildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarını artık Milli Savunma Bakanlığı yerine Savunma Sanayii Müsteşarlığına doğrudan teklif edecek. Bu ihtiyaçlar, İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre

değerlendirilecek.

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