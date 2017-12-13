Başvuruları 07 Kasım 2017- 28 Kasım 2017 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılan Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından açıktan Devlet Memuru (Sivil Memuru) için sonuç bekleniyor. Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam etmekte. Peki, Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları açıklandı mı? Jandarma Sivil Memur Mülakat sınavı ne zaman? İşte detaylar...
JGK JANDARMA SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Jandarma Sivil Memur alımı için yayımladığı kılavuza göre başvuru sonuçları her an açıklanabilir. Fakat bu saate kadar başvuruların açıklanmaması adayların başvuru sonucu için merakını gittikçe arttırdı. Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları açıklandığı anlık olarak takip edilip haberimizin içerisinde yer alacaktır.
JANDARMA SİVİL MEMUR ALIMI MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
Jandarma Sivil Memur alımı için başvurularını gerçekleştiren adayların başvuru sonuçları açıklandıktan sonra mülakat sınavı 2-18 Ocak 2018 tarihlerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30'da başlayacak.
Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00'da hazır bulunacaktır.
Kadrolara "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Ġlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için (22) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı ihtiyacı için (200) olmak üzere toplam açıktan (222) devlet memuru alınacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibidir:
1. BAŞVURULARIN İNTERNET ORTAMINDA ALINMASI 07-28 KASIM 2017
2. BAŞVURU SONUÇLARININ VE KONTENJANA GİREN ADAYLARIN YAYINLANMASI (İNTERNETTEN) 11 ARALIK 2017
3. UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI 02-12 OCAK 2018
4. BAŞARI SIRASININ ONAYI VE DUYURULMASI ONAYA MÜTEAKİP
5. SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI ONAYA MÜTEAKİP DUYURULACAKTIR
6. KAYIT KABUL ONAYA MÜTEAKİPDUYURULACAKTIR
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