Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacağı duyurulmuştu. Jandarma Uzman Erbaş olabilmek için başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuruların başlayıp başlamadığını araştırıyor. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı mı? Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 30 Ekim'de başlayacaktı. Fakat başvuruların yapılacağı Jandarma'nın resmi internet sitesinde başvurular henüz başlatılmadı. Adaylar ise merakla başvuruların başlamasını bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başvuruların bugün içerisinde başlaması bekleniyor. Başvurular başladığı an haberturk.com tarafından anlık takip edilip, duyurulacaktır.

Başvurular 13 Kasım 2017 tarihinde sona erecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfası üzerinden ön başvuru formunun doldurulması ile birlikte yapılacak. Ön başvuruyu tamamlayan adayların mutlaka yazıcıdan çıktı alması gerekmektedir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru sonuçları 01 Aralık 2017 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.

Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

* En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

* Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

* Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar )

* Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

* En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

* Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

* Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

* Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kıza rtıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, e mre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

* Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

* Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

* Türk Silahlı Kuvvetlerin in manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri beni msememiş olmak.

* Askerlik hizmetini yapmakta iken m üracaat edenler için Birlik Komutanlıkların ca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO - 2) almış olmak.

* Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş - boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Y eteneği Yönetmeliğine göre uygun bulun mak),

* Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

Jandarma Uzman Erbaş alımı

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvruru