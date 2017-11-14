Jandarma uzman erbaş alımı için bekleyişini sürdüren binlerce aday, merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Dün sona eren başvuruların ardından sonuçları büyük heyecanla beklemeye başlayan vatandaşlar, internet üzerinde sık sık "Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları" aramasını yapıyor. Peki Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman belli olacak?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Lise mezunlarının da başvurusunun kabul edildiği Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular dün itibarıyla sona erdi ve artık sonuçlar için geri sayım başladı. 30 Ekim'de başlayan başvurular ile birlikte adaylar başvurularını tamamladı ve sonuçları beklemeye başladı. İnternet üzerinde de sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol etmek üzere "Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları" aramasını yapan izleyiciler, dört gözle sonuçları bekliyor.

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları için resmi bir tarih yer almıyor ancak sonuçlar 1 Aralık 2017 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak. Bu aşamada çağrı yapılması halinde sınav aşamalarına katılmayan adayların ön başvuruları sonlandırılacaktır. Yine bu süreçte internetten yapılacak duyurunun dışında adaylara posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyeceğini hatırlatmakta fayda var.

UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Jandarma uzman erbaş olabilmek için başvurularını gerçekleştiren adaylar, bir yandan da uzman erbaşların ne kadar kazandığını araştırıyor. "Uzman erbaş maaşları ne kadar?" araştırmasını yapan vatandaşlar, sorunun cevabını araştırıyor.

Jandarma uzman erbaş maaşları, görevin çeşidine ve yerine göre değişiklik gösterebilmektedir. 2017 yılında 3 bin lira civarında başlayan maaşlar görev bölgesine göre 5 bin lira civarına kadar olabilmektedir.

Jandarma Uzman erbaş alımı sonuçları

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Jandarma Uzman erbaş sonuçları