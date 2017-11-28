Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı! Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları öğren

Jandarma uzman erbaş alımı için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmış ve binlerce aday sonuçlar için bekleyişe başlamıştı. Sonuçları heyecanla bekleyen vatandşlar, internet üzerinde sık sık "jandarma uzman erbaş alımı sonuçları" aramasını yapıyordu. Bekleyiş bugün sona erdi ve jandarma uzman erbaş alımı sonuçları erişime açıldı. Peki jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI

Binlerce adayın başvurusunu gerçekleştirdiği jandarma uzman erbaş alımı için sonuçlar büyük heyecanla bekleniyordu. 13 Kasım'da sona eren başvuruların ardından adaylar başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi bir süredir bekliyordu.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (www.jandarma.gov.tr) erişime açıldı. Başvuru yapan adaylara posta yoluyla herhangi bir belge veya sonuç kağıdı gönderilmeyecektir.

UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Jandarma uzman erbaş alımı için başvuruları gerçekleştiren adaylar, bir yandan da jandarma uzman erbaşların maaşının ne kadar olduğunu araştırıyor. Jandarma uzman erbaşlar, 2017 yılı itibariyle 3 bin lira civarı maaş almaktadırlar.

Ancak bu maaş miktarı görev yapılan bölgeye göre değişmektedir. Terör olaylarının yaşandığı bölgelerde görev yapan uzman erbaşlar, 4 bin ile 5 bin TL arasında maaş almaktadır. Öte yandan terör riskine göre verilen yüzdeye göre bu miktar değişebilmektedir.

Jandarma Uzman Erbaş alımı

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Uzman erbaş alımı sonuçları