Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yapılan operasyonla 418 kök Hint Keneviri ele geçirildi. T.D. isimli şahsın tarlasında ele geçirilen kenevirler imha edilirken T.D.'nin savunmasında 'Ben onları bamya sanmıştım' demesi yetkilileri de güldürdü.

İHA'nın haberine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarmanın kenevir operasyonları devam ediyor. İki hafta önce 3 kişinin tutuklandığı ve 216 kök kenevirin ele geçirildiği Kırkağaç'ta yapılan operasyonda T.D. isimli şahsın tarlasında 418 kök Hint keneviri ele geçirilirken T.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırkağaç’ın Ördekköprü mevkiinde 53 yaşındaki T.D.'nin tarlasında 'Diğer ürünlerinin arasında kenevir bitkisi yetiştirildiği' ihbarını alan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlada yaptıkları incelemede çeşitli boyutlarda olmak üzere tam 418 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kırkağaç Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü personeli nezaretinde toplanan kenevirler numune alınmasına müteakip yakılarak imha edildi.

BAMYA ZANNETMİŞ

Şüpheli T.D. ise bahse konu alanı ekip biçtiğini ve sürekli bakımını yaptığını kabul ederken, bu ürünlerin bamya fidesi olduğunu sandığını iddia etti. T.D.'nin bamya savunması yetkilileri de güldürdü. Gözaltına alınan T.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, ihbar edenlerin kimliklerinin saklı tutulduğunu ve vatandaşların kenevir yetiştiricilerini ihbar etmeleri durumunda operasyonların artarak devam edeceğinin belirtti.

Kırkağaç'ta son 15 günde yapılan operasyonlarda toplam 634 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 kişi de tutuklanmış oldu.