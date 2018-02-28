Jandarma Genel Komutanlığı 156 Jandarma İmdat Hattı'na yapılan gereksiz çağrılara ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. 156 Jandarma İmdat Hattı'nı gereksiz meşgul etmeyin! başlıklı açıklama bir video ile paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlı'ğı tarafındna yapılan paylaşımda "156 Jandarma İmdat Hattı'nı gereksiz çağrılarla meşgul ettiğiniz her saniye, bir insanın hayatını tehlikeye atıyor olabilirsiniz" denildi.

Paylaşılan videoda ise, "2017 yılında 831 bin 717 çağrıya cevap verdik. Bunların 611 bin 697'si gerçek çağrı, 220 bin 220'si gereksiz çağrı olarak gerçekleşti" ifadesi yer aldı.

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 27, 2018

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER