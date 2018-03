Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) operasyon ve tatbikat görüntülerinin yer aldığı klip hazırlandı.



Klip, Jandarma Genel Komutanlığı'nın "YouTube" kanalından "JÖAK her yerde" başlığıyla paylaşıldı.Rapçi Ceza'nın " Suspus" şarkısı eşliğindeki görüntülerde, JÖAK timlerinin operasyon ve tatbikat anları yer aldı.



JÖAK birliklerinin her yerde ve her koşulda suçun ve suçlunun peşinde olduğu mesajı verilen klip, kısa süre içerisinde binlerce kez görüntülendi.

