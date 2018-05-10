Van merkez Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanma yasağı olan inci kefalinin göç yollarında 7 gün 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor.
İHA'nın haberine göre, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ile Edremit Bot Komutanlığı ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Jandarma bir taraftan kaçak avcılığa müsaade etmezken, bir taraftan da balıkların göç sırasında yaşanan sıkıntılara el atıyor.
Geçtiğimiz ay sonunda Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde tatlı akarsulara doğru göç eden inci kefali balıklarının sulama kanalına girip suların tarlalarda sulama amaçlı kesilmesiyle ölümle karşı karşı gelmişti. Bu nedenle harekete geçen jandarma, Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, Van Su ve Kanalizasyon İdaresinden (VASKİ) temin edilen 6 metrelik 2 adet 500’lük koruge boru, Edremit Belediyesi'nin tahsis ettiği kamyonla sulama kanalına getirilerek kanala döşendi. Borunun başı yaklaşık bir metre yüksek tutularak suyun şelale şeklinde dökülmesinin sağlanmasıyla balıkların artık sulama kanalına girmesinin önüne geçildi.
"ÜREYEMEDEN ÖLÜYORLAR"
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Akarsular dünyada ve ülkemizde ki barındırdıkları canlılar itibariyle en zengin bir çeşitlilik kaynaklarındandır. Fakat son yıllarda gerek dünyada gerek ülkemizde akarsular üzerindeki oluşan baskılar nedeniyle başta balıklar olmak üzere buradaki yaşayan türler ciddi bir tehditle yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. Dünyada her 13 dakikada bir, bir canlı türü yok olmak üzere kaybolmakta, nesli sona ermektedir. Şayet bu canlılara sahip çıkmazsak biyolojik zenginlik kaynağımız olan akarsulara sahip çıkmazsak bugün Van Gölü'nde yaşayan inci kefali de maalesef bu türleri arasına girecektir. Akarsular üzerinde inanılmaz bir baskı var. Özellikle Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin neslinin devam etmesi için yalnız üreme dönemindeki kaçak avcılığın engellemekle yetmiyor. Aynı zamanda akarsulara da sahip çıkmamız lazım. Akarsulardaki yaşayan canlıları dikkate almadan yapılan bir müdahale sonucu ortaya çıkan bu sorunu görüyoruz. Hemen Engilsu Çayı'nın kenarında açılan sulama kanalı nedeniyle balıklar kaç gündür buraya gidiyorlar, burada üremelerini gerçekleştiremedim ölüyorlar. İnci kefalinin bölgedeki önemli koruyucularından olan Edremit Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Bot Komutanlığı çok pratik ve çok ekolojik diyebileceğimiz bir çözüme imza attı. Bu kanala yerleştirdiği boru ile beraber balıkların artık buraya yönelmesinin önüne geçmiş oldular” dedi
Akarsuların çok önemli olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Ülkemizdeki her bir akarsu önemli, fakat mesele Van Gölü havzası olunca akarsuların önemi 2 kat daha artıyor. Çünkü Van Gölü'ne dökülen bugün 111 tane dere var. Ve inci kefali 111 tane derenin her birine üreme göçü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu dereleri eğer koruyamazsak inci kefali bu derelere gelip başarılı bir şekilde üremesini gerçekleştiremezse stokun devamlılığından söz etmemiz mümkün değildir. Bu noktada Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Bot Komutanlığına yapmış oldukları bu duyarlı çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta Engilsu Çayı, yani Van Gölü'nün güney tarafından göle dökülen en büyük akarsulardan birisi ve üreme göçünün en büyük gerçekleştiği noktalardan birisi. Şayet bu kaynağı koruyamazsak burada büyük kaçak avcılık oluyor ve inci kefali stokuna büyük zarar veriyor. İşte bu noktada Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 24 saat esasına göre nöbet tutuyor ve kaçak avcılığı engelliyor. Edremit ilçe jandarma botu 24 saat denizden yaptığı uygulamalarla beraber kaçak avcılığa geçit vermiyor. Dolayısıyla burada yapılan çalışma ülkemizdeki doğal kaynakların korumasında çok güzel bir örnek oluşturuyor” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.