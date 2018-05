Van merkez Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanma yasağı olan inci kefalinin göç yollarında 7 gün 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ile Edremit Bot Komutanlığı ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Jandarma bir taraftan kaçak avcılığa müsaade etmezken, bir taraftan da balıkların göç sırasında yaşanan sıkıntılara el atıyor.

Geçtiğimiz ay sonunda Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde tatlı akarsulara doğru göç eden inci kefali balıklarının sulama kanalına girip suların tarlalarda sulama amaçlı kesilmesiyle ölümle karşı karşı gelmişti. Bu nedenle harekete geçen jandarma, Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, Van Su ve Kanalizasyon İdaresinden (VASKİ) temin edilen 6 metrelik 2 adet 500’lük koruge boru, Edremit Belediyesi'nin tahsis ettiği kamyonla sulama kanalına getirilerek kanala döşendi. Borunun başı yaklaşık bir metre yüksek tutularak suyun şelale şeklinde dökülmesinin sağlanmasıyla balıkların artık sulama kanalına girmesinin önüne geçildi.

"ÜREYEMEDEN ÖLÜYORLAR"



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Akarsular dünyada ve ülkemizde ki barındırdıkları canlılar itibariyle en zengin bir çeşitlilik kaynaklarındandır. Fakat son yıllarda gerek dünyada gerek ülkemizde akarsular üzerindeki oluşan baskılar nedeniyle başta balıklar olmak üzere buradaki yaşayan türler ciddi bir tehditle yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. Dünyada her 13 dakikada bir, bir canlı türü yok olmak üzere kaybolmakta, nesli sona ermektedir. Şayet bu canlılara sahip çıkmazsak biyolojik zenginlik kaynağımız olan akarsulara sahip çıkmazsak bugün Van Gölü'nde yaşayan inci kefali de maalesef bu türleri arasına girecektir. Akarsular üzerinde inanılmaz bir baskı var. Özellikle Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin neslinin devam etmesi için yalnız üreme dönemindeki kaçak avcılığın engellemekle yetmiyor. Aynı zamanda akarsulara da sahip çıkmamız lazım. Akarsulardaki yaşayan canlıları dikkate almadan yapılan bir müdahale sonucu ortaya çıkan bu sorunu görüyoruz. Hemen Engilsu Çayı'nın kenarında açılan sulama kanalı nedeniyle balıklar kaç gündür buraya gidiyorlar, burada üremelerini gerçekleştiremedim ölüyorlar. İnci kefalinin bölgedeki önemli koruyucularından olan Edremit Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Bot Komutanlığı çok pratik ve çok ekolojik diyebileceğimiz bir çözüme imza attı. Bu kanala yerleştirdiği boru ile beraber balıkların artık buraya yönelmesinin önüne geçmiş oldular” dedi



Akarsuların çok önemli olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Ülkemizdeki her bir akarsu önemli, fakat mesele Van Gölü havzası olunca akarsuların önemi 2 kat daha artıyor. Çünkü Van Gölü'ne dökülen bugün 111 tane dere var. Ve inci kefali 111 tane derenin her birine üreme göçü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu dereleri eğer koruyamazsak inci kefali bu derelere gelip başarılı bir şekilde üremesini gerçekleştiremezse stokun devamlılığından söz etmemiz mümkün değildir. Bu noktada Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Bot Komutanlığına yapmış oldukları bu duyarlı çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta Engilsu Çayı, yani Van Gölü'nün güney tarafından göle dökülen en büyük akarsulardan birisi ve üreme göçünün en büyük gerçekleştiği noktalardan birisi. Şayet bu kaynağı koruyamazsak burada büyük kaçak avcılık oluyor ve inci kefali stokuna büyük zarar veriyor. İşte bu noktada Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 24 saat esasına göre nöbet tutuyor ve kaçak avcılığı engelliyor. Edremit ilçe jandarma botu 24 saat denizden yaptığı uygulamalarla beraber kaçak avcılığa geçit vermiyor. Dolayısıyla burada yapılan çalışma ülkemizdeki doğal kaynakların korumasında çok güzel bir örnek oluşturuyor” şeklinde konuştu.

