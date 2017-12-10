Fenerbahçe'nin yıldız forveti Janssen Bursa’dan maçı tamamlayamamış, 40. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Soldado’ya bırakmak zorunda kalmıştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Janssen’in bir pozisyonda aldığı darbe sonrası ayak baş parmağı kötü şekilde yaralanırken, durumunun ciddi olduğu ve ayakkabı dahi giyemediği öğrenildi. Ayak baş parmağı kanayan Hollandalı golcünün geçtiğimiz hafta yaşadığı diz ağrısı şikayetinin tekrarlamamış olması bir teselli yaratsa da Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Karabükspor maçında oynaması şüpheli duruma geldi.

Vincent Janssen

fenerbahçe