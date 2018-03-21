Fenerbahçe taraftarının yüzüne hasret kaldığı Vincent Janssen için dönüş vakti yaklaşıyor...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ayak parmağındaki kırık nedeniyle yaklaşık dört aydır sahalardan uzak kalan Vincent Janssen, milli maç arasından sonra oynanacak Kayserispor maçında 21 kişilik maç kadrosunda olacak. Bursaspor maçında sakatlanan ve o gün aldığı darbenin ardından ayak parmağında kemik ödemi oluşan Janssen, bu hafta son kez bir kontrolden geçecek ve doktor onayı alındıktan sonra artık oynamaya hazır bir şekilde maç kadrosunda yer alacak.

Uzun süre ayakkabı dahi giyemeyen Janssen'in bu sıkıntıya rağmen salondaki çalışmalarına devam ettiği ve fiziksel olarak geri gitmediği haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.