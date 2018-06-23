Bonservisi İngiltere Premier League ekibi Tottenham'da olan ve geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Vincent Janssen, Hollanda basınına geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Tekrar oynamak benim için önemli. Kendim ve Tottenham için en iyi çözümü bulacağız" diyen Hollandalı santrfor, sakatlığına rağmen Fenerbahçe'de fantastik bir yıl geçirdiğini belirtti. "Fenerbahçe defterinin benim için kapandığını düşünmüyorum, ama bu tek opsiyonum Fenerbahçe demek de değil." diyerek sarı lacivertli takıma mesajını gönderen 24 yaşındaki oyuncu, her şeye açık olduğunu ve şu anda kesinleşen bir şeyin olmadığının altını çizdi.

Sakatlıkların etkisi ile Fenerbahçe'de geçen sezon 16 lig maçına çıkabilen Janssen, 4 gol 4 asist ile mücadele etmişti.