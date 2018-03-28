Sarı-lacivertlilerde özellikle ikinci yarıdaki kayıpların temel sebebi Vincent Janssen'in yokluğuna bağlandı.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe teknik heyeti, milli takım arasında yaptığı analizlerde Hollandalı golcünün yokluğunun takıma ortalama 7-8 puanlık bir kayba sebep olduğunun tespitini yaptı.

Ligin son dört haftasında oynayabilecek olan Janssen'in yokluğu, Fenerbahçe'nin oyun anlayışını da olumsuz etkiledi. Janssen'in yerine oynayan Fernandao ve Soldado, Janssen'e göre daha fazla gol katkısı sağlasa da Hollandalı oyuncu kadar taktik anlayışa uygun hareket edemediler.

Fiziksel özellikleri ve dinamizmi ile takımın yaptığı önde baskının başlangıç noktası olan yıldız futbolcunun görevini Soldado ve Fernandao tam anlamıyla yapamadı. Fenerbahçe için olmazsa olmaz önde baskı planını tam hayata geçmemesi sebebiyle sarı lacivertlilerin oyun planı da olumsuz etkilendi. Bunun yanı sıra hava topları ve orta sahadan gelen oyunculara açtığı koridorlarda da sarı-lacivertli takımın hücum gücünü arttırıyordu.