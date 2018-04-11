Gazete Habertürk'ün haberine göre; yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Vincent Janssen forma giymek için gün sayıyor.

Sarı-Lacivertliler’in genç yıldızı takımla çalışmalara başlarken doktorların hazırladığı özel programı da uygulamaya devam ediyor. Bu durumda da çok iyi bir görüntü sergileyen Janssen’in hafta sonunda deplasmanda oynanacak olan Demir Çelik Sivasspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.