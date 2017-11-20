Janssen Sivasspor maçı açıklamaları

Vincent Janssen'den maçlarda çift forvet oynatmayan teknik direktör Aykut Kocaman’a gönderme... Hollandalı yıldız takımın çift forvet oynamamasıyla ilgili soruya, “Bunu hocamıza sormanız lazım. Ama en azından bu durumun mümkün olabildiğini gördüğümüz bir akşamı geride bıraktık. Roberto ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ceza sahası içinde 3 kez pozisyona girdi ve hepsini değerlendirdi. Hem onun hem de takım için güzel oldu. Birlikte mücadele edersek çok iyi günler görebiliriz” şeklinde konuştu. Son 3 lig maçında işlerin kendileri açısından iyi olmadığını aktaran Janssen, “Son 3 maçta işler iyi değildi. Bugün (dün) gerçek bir takım gibi sahadaydık ve gerçek bir takım gibi mücadele etmeyi başardık ” diye konuştu.

Giuliano, maç sonrasında kulüp televizyonuna konuştu. Brezilyalı oyuncu, “Sonuç çok önemliydi. Son iki maçta kötü sonuçlar alıyorduk. Bu kadar farklı bir galibiyet almak önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Maç maç bakacağız. Böyle olursa şampiyonluk için savaşacağız” dedi.

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