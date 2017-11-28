Jantscher, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kulüp oyuncularından Jakob Jantscher'in, sözleşmesini tek taraflı feshederek, şehri terk ettiğini bildirdi.
Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Avusturyalı oyuncunun alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile sözleşmesini tek taraflı şekilde haksız olarak feshettiğini, kulübün haklarının korunması için gerekli işlemleri başlattıklarını belirtti.
Çaykur Rizespor Kulübü olarak ödemelerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığına değinen Bakır, şunları kaydetti:
"Çaykur Rizespor Kulübü profesyonel futbol takımı oyuncularından Jakob Jantscher, sözleşmesini tek taraflı haksız feshetmiştir. Jantscher ile ödemeleri kapsamında 25 Kasım 2017 tarihini kapsayan bir ödeme takvimi belirlenip imza altına alınmış ve söz konusu evrakın gereği olan 210 bin avro tutarındaki ödeme ilk resmi iş günü olan 27 Kasım Pazartesi günü kendisine yapılmıştır. Ödemenin vaktinde yapılmış olmasına rağmen Jakob, ödeme alamadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmiştir. Kulübümüz resmi olarak gerçekleştirdiği ödemeye istinaden yapılan tek taraflı fesih için haklarını korumak amacıyla yasal işlemleri başlatmış bulunmaktadır."
Avusturyalı orta saha oyuncusu, bu sezon takımı ile TFF 1. Lig'de bir maça çıkarken 77 dakika sahada kaldı.
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