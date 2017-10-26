Japon bakan iki aylık maaşını iade edecek

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, şaibeli kredi skandalının patlak vermesinin ardından iki aylık maaşını gönüllü olarak iade edeceğini açıkladı.

Seko, bir konferansta yaptığı açıklamada, devlet destekli Şoko Çukin Bankasının toplamda 2,3 milyar dolar değerinde şaibeli kredi verdiğinin ortaya çıkmasının ardından iki aylık maaşını iade etmeye karar verdiğini belirtti.

Kısa süre önce Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının denetimindeki Şoko Çukin Bankasının, küçük ve orta ölçekli şirketlere sahte belgelerle şaibeli kredi verdiği ortaya çıkmıştı.

Bankanın Başkanı Kenyu Adachi, dün yaptığı açıklamada, küçük ve orta ölçekli şirketlere verilen en az 2,3 milyar dolar tutarındaki şaibeli kredinin ve 4 bin 600'den fazla usulsüz işlemin sorumluluğunu üstlendiğini ve uygun bir zamanda istifa edeceğini duyurmuştu.