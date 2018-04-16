Japonya, Maliye Bakanı Yardımcısı Junichi Fukuda hakkındaki taciz iddialarını konuşuyor.

Geçtiğimiz hafta haftalık Schinco dergisinin yaptığı haberde, Fukuda'nın evinin yakınında bir kadın gazeteciyle bara gittiği ve gazeteciye onu öpüp, göğüslerine dokunup dokunamayacağını sorduğu yazıldı. Dergide ayrıca Japon Başbakan Şinzo Abe'nin Fukuda'yı rahatsız edici kayırma skandalları ve gizleme ile reytinglerindeki azalma nedeniyle haziran ayında görevden alacağı yazıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fukuda'nın kendisine bir kadın gazeteci değişikliğine gidildiğinin hatırlatılmadığını ya da bahsi geçen kadın gazeteciyle yemek yemediğini söylediği belirtildi.

Ekonomi Bakanı Aso da, Fukuda'nın kendisiyle konuştuğunu, Fukuda'nın belli sayıda kişinin olduğu yerde çok sayıda insanla tanıştığını söylerken, Fukuda da "Bakan Aso ve diğer bakanlık yetkililerine böyle bir şey yaşattığım için gerçekten çok üzgünüm" açıklamasında bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Japonya'nın eski başbakanlarından Junichiro Koizumi, şüpheli usulsüzlük skandalları, bunların örtbas edilmesi ve saygınlık kaybı sorunları yaşayan Başbakan Shinzo Abe'nin Haziran ayında görevi bırakabileceğini belirtti.

Nippon TV'nin Pazar günü yayınlanan bir anketine göre, Abe'ye verilen destek Aralık 2012'de göreve gelmesinden bu yana tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 26.7'ye düştü. Bugün yayınlanan Asahi gazetesinin anketi ise, Abe'nin desteğinin yüzde 31 olduğunu gösterdi. Abe'nin popülaritesindeki düşüş, Eylül ayında yapılacak seçimlerde üçüncü kez iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başarısına dair şüphe uyandırıyor, bu nedenle Abe'nin seçimden önce istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

Abe'nin popülaritesinin azaldığı geçen yıl Ekim ayında yaptığı gibi yine bir erken seçim çağrısı yapabileceği yolunda spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Koizumi, haftalık dergi Aera ile yaptığı söyleşide "Durum tehlikeli hale geliyor. Abe, parlamento dönemi (20 Haziran'da) sona erdiğinde istifa etmeyecek mi?" dedi. Fukushima'da 2011 yılında meydana gelen (nükleer) krizden sonra Abe'nin nükleer güce destek vermesini eleştiren Koizumi, Abe'nin görevde kalması halinde parlamentonun üst kanadı için önümüzdeki yaz yapılacak seçimlerde LDP adaylarına zarar verebileceğini söyledi.

"Abe (dönemi) bitti", yazılı pankartlar taşıyan ve "Abe istifa" sloganları atan protestocular Cumartesi günü parlamento yakınında gösteri yaptılar. Abe, bir veterinerlik okulu kurmak için arkadaşı Kotaro Kake tarafından yönetilen eğitim kurumu Kake Gakuen'e ayrıcalıklı muamele yapılmasına yardımcı olduğu iddialarını geçen hafta bir kez daha reddetti. Abe ayrıca, devlete ait bir arazinin eşi Akie ile bağları olan okul işletmecisi Moritomo Gakuen'e değerinin çok altında bir fiyatla satılmasına yardım ettiği iddialarını da reddediyor. Ancak Asahi araştırması, seçmenlerin üçte ikisinin Abe'in açıklamalarına güvenmediğini gösterdi. Abe'nin karşı karşıya kaldığı bir başka sorun ise, bir haftalık derginin bazı kadın gazetecilere cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği Maliye Bakan Yardımcısı Junichi Fukuda'nın durumu. Fukuda, Senkei gazetesinin Abe'nin bürokratını görevden alacağı yolundaki haberi üzerine, bugün bir açıklama yapacağını söyledi.

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