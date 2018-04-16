Japonya, Maliye Bakanı Yardımcısı Junichi Fukuda hakkındaki taciz iddialarını konuşuyor.
Geçtiğimiz hafta haftalık Schinco dergisinin yaptığı haberde, Fukuda'nın evinin yakınında bir kadın gazeteciyle bara gittiği ve gazeteciye onu öpüp, göğüslerine dokunup dokunamayacağını sorduğu yazıldı. Dergide ayrıca Japon Başbakan Şinzo Abe'nin Fukuda'yı rahatsız edici kayırma skandalları ve gizleme ile reytinglerindeki azalma nedeniyle haziran ayında görevden alacağı yazıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fukuda'nın kendisine bir kadın gazeteci değişikliğine gidildiğinin hatırlatılmadığını ya da bahsi geçen kadın gazeteciyle yemek yemediğini söylediği belirtildi.
Ekonomi Bakanı Aso da, Fukuda'nın kendisiyle konuştuğunu, Fukuda'nın belli sayıda kişinin olduğu yerde çok sayıda insanla tanıştığını söylerken, Fukuda da "Bakan Aso ve diğer bakanlık yetkililerine böyle bir şey yaşattığım için gerçekten çok üzgünüm" açıklamasında bulundu.
Reuters'ın haberine göre, Japonya'nın eski başbakanlarından Junichiro Koizumi, şüpheli usulsüzlük skandalları, bunların örtbas edilmesi ve saygınlık kaybı sorunları yaşayan Başbakan Shinzo Abe'nin Haziran ayında görevi bırakabileceğini belirtti.
Nippon TV'nin Pazar günü yayınlanan bir anketine göre, Abe'ye verilen destek Aralık 2012'de göreve gelmesinden bu yana tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 26.7'ye düştü. Bugün yayınlanan Asahi gazetesinin anketi ise, Abe'nin desteğinin yüzde 31 olduğunu gösterdi. Abe'nin popülaritesindeki düşüş, Eylül ayında yapılacak seçimlerde üçüncü kez iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başarısına dair şüphe uyandırıyor, bu nedenle Abe'nin seçimden önce istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.
Abe'nin popülaritesinin azaldığı geçen yıl Ekim ayında yaptığı gibi yine bir erken seçim çağrısı yapabileceği yolunda spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Koizumi, haftalık dergi Aera ile yaptığı söyleşide "Durum tehlikeli hale geliyor. Abe, parlamento dönemi (20 Haziran'da) sona erdiğinde istifa etmeyecek mi?" dedi. Fukushima'da 2011 yılında meydana gelen (nükleer) krizden sonra Abe'nin nükleer güce destek vermesini eleştiren Koizumi, Abe'nin görevde kalması halinde parlamentonun üst kanadı için önümüzdeki yaz yapılacak seçimlerde LDP adaylarına zarar verebileceğini söyledi.
"Abe (dönemi) bitti", yazılı pankartlar taşıyan ve "Abe istifa" sloganları atan protestocular Cumartesi günü parlamento yakınında gösteri yaptılar. Abe, bir veterinerlik okulu kurmak için arkadaşı Kotaro Kake tarafından yönetilen eğitim kurumu Kake Gakuen'e ayrıcalıklı muamele yapılmasına yardımcı olduğu iddialarını geçen hafta bir kez daha reddetti. Abe ayrıca, devlete ait bir arazinin eşi Akie ile bağları olan okul işletmecisi Moritomo Gakuen'e değerinin çok altında bir fiyatla satılmasına yardım ettiği iddialarını da reddediyor. Ancak Asahi araştırması, seçmenlerin üçte ikisinin Abe'in açıklamalarına güvenmediğini gösterdi. Abe'nin karşı karşıya kaldığı bir başka sorun ise, bir haftalık derginin bazı kadın gazetecilere cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği Maliye Bakan Yardımcısı Junichi Fukuda'nın durumu. Fukuda, Senkei gazetesinin Abe'nin bürokratını görevden alacağı yolundaki haberi üzerine, bugün bir açıklama yapacağını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.