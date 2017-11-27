Japon Büyükelçiği Naim Süleymanoğlu’nun Japon kızı için harekete geçti!

JAPONYA’nın Ankara Büyükelçiliği, HABERTÜRK’ün dün manşetinden duyurduğu halterci Naim Süleymanoğlu’nun Japon kızı Naomi ile ilgili araştırma başlattı. Büyükelçilik, önceki hafta yaşamını yitiren şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu’nun Japon gazeteci Kyoko Mori ile ilişkisinden doğan kızının ailesi tarafından arandığı haberi üzerine, harekete geçti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre yetkililer, 1990 veya 1991 yıllarında Ankara’da doğduğu belirtilen Naomi’nin büyükelçilikte doğum kaydının bulunabileceğini, buna ilişkin araştırma yapılacağını kaydetti. Ancak büyükelçilikteki belgelerin bir kısmının 10 yıl bekletildikten sonra imha edildiği vurgulandı.

MİRASI PAYLAŞACAKLAR

HABERTÜRK yazarı Muharrem Sarıkaya, dünkü yazısında, 1988 Seul Olimpiyatları’nda âşık olduğu Japon gazeteci Kyoko Mori’nin, Naim Süleymanoğlu ile Türkiye’ye geldiğini, Ankara’da bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini, çocuğa onun adını çağrıştırmak üzere Naomi adının verildiğini ifade etmişti. Evli olmadıkları için çocuğun Naomi Mori adıyla nüfusa kaydedilmiş olabileceği belirtildi. Süleymanoğlu’nun Türk eşinden olan 3 kızının, baba mirasından yararlandırmak için kardeşlerini aradığı dile getirildi.

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