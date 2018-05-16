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Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçüldü

Japonya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde küçüldü ve ülkenin 1980'lerden bu yana yakaladığı en uzun ekonomik büyüme dönemi olan iki yıllık büyüme süreci sona erdi. Resmi verilere göre dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Jopanya, yıllık bazda yüzde 0,6'lık bir küçülme yaşadı.

16.05.2018 - 09:38 | Güncelleme:
- Getty Images
Özel tüketim Japon ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturuyor.

Japonya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde küçüldü ve ülkenin 1980'lerden bu yana yakaladığı en uzun ekonomik büyüme dönemi olan iki yıllık büyüme süreci sona erdi.

Resmi verilere göre dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Jopanya, yıllık bazda yüzde 0,6'lık bir küçülme yaşadı.

Beklentiler, küçülmenin yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.

Uzmanlar, Ocak-Mart dönemindeki özel tüketim ve sermaye harcamalarındaki yavaşlamanın ekonominin küçülmesinde etkili olduğuna inanıyor.

Geçen yılın aynı çeyreğinde ülke ekonomisinde yüzde 0,1'lik bir büyüme kaydedilmişti.

Özel tüketim Japonya'daki ekonomik faaliyetlerin yüzde 60'ını oluşturuyor, ancak ülke aynı zamanda diğer ürünlerin yanı sıra elektronik ürün ihracatına da bağımlı.

Bazı ekonomi uzmanları, küresel düzeyde elektronik ürünlere azalan talep ve ilk çeyrekteki kötü hava koşullarının küçülmede etkili olduğunu ve içinde bulunduğumuz çeyrekte düzelme beklediklerini söylüyor.

Bazı diğer uzmanlarsa, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel düzeyde işleri yavaşlattığını ve yakın vadede düzelme görülmeyebileceğini belirtiyor.

BBC TÜRKÇE

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