Japonya'dan gelen gazeteciler, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ı ziyaret etti.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen sol bek Nagatomo'nun maçlarını yakın takibe alan Japonlar, Abdurrahim Albayrak'a Nagatomo'nun Galatasaray'a gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını, oyuncunun da burada çok huzurlu olduğunu belirttiler.

Misafir gazeteciler Albayrak'a, "Nagatomo Galatasaray'da devam edecek mi?" sorusunu sordular. Abdurrahim Albayrak ise Nagatomo'nun çok iyi bir profesyonel olduğunu, kendisinden memnun olduklarını belirterek, "Antrenmanın sonunda ekstra çalısma yapıyor. Tüm dikkatini kendisinin ve Galatasaray'ın başarısı için veriyor. Seneye de sarı-kırmızılı formayı giymesi için gerekenler yapılacak" şeklinde konuştu.