Japon İmparator 2018'de tahttan çekilecek

AA'nın Kyodo ajansının haberine dayandırdığı haberine göre göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İmparator Akihito'nun gelecek yıl 30 Nisan'da tahttan ayrılacağını açıkladı.

Akihito, Japonya'da 200 yıl sonra tahttan çekilen ilk hükümdar olacak.

Japonya'nın 83 yaşındaki imparatoru geçen yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında görevi bırakmak istediğini belirterek, "İmparatorun görevlerinin herhangi bir sekteye uğramadan istikrarlı bir şekilde sürdürüleceğini ümit ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Japonya'da en son 1817'de İmparator Koukaku kendi isteğiyle tahttan ayrılmıştı.

Akihito, babası İmparator Hirohito'nun 7 Ocak 1989'da ölmesi üzerine 55 yaşında tahta geçmişti.

Akihito'nun tahttan çekilmesi durumunda yerine 57 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Naruhito'nun geçmesi bekleniyor.

Anayasal monarşiyle yönetilen Japonya'da imparatorun Japon halkı adına bazı kutsal görevleri yerine getirdiğine inanılıyor.

Ataların kutsal sayıldığı Şinto inancının en yüksek otoritesi kabul edilen imparator, Japon halkının birliğini temsil ediyor.

Japonya'da Krizantem Tahtı, 2 bin yıldır babadan oğula geçiyor. Hükümdarlığın kadın üyeleri halktan biriyle evlenirlerse kraliyet statülerini bırakmaya zorlanıyor.