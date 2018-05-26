Tekme tokat birbirlerine girdiler

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki hayvanat bahçesinde Japon makakları tekme tokat birbirlerine girdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İngiliz fotoğrafçı David Williams tarafından karelenen o anlarda kar maymunları olarak da anılan hayvanların aslında oyun oynadıkları anlaşıldı.

Makakların bu kavgayı sosyal bir düzen sağlamak için yaptığı biliniyor. Yaşlı kar maymunlarının ise havuzda dinlendikleri görüldü.

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