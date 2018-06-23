Japonya menşeli Okawa Kagu markası, kedileri memnun etmek amacıyla minyatür mobilyalar üretti.

Markanın “Craftsman MADE” serisinde, insanlar için üretilmiş klasik mobilya tasarımlarının minyatür versiyonları bulunuyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre koleksiyonda Hiromatsu Furniture tarafından üretilen bir koltuk ve Tateno Mokuzai imzasını taşıyan bir karyola da var. Ancak kutular dururken kediler bu mobilyaları tercih eder mi; orası tartışılır.