Japon Mitsui, Sarten'deki hisselerini iki katına çıkarabilir

Sarten’in CEO’su Zeki Sarıbekir, Bloomberg’e verdiği röportajda tarafların yeni yılda anlaşabileceğini, şu anda değerlendirme aşamasında olduklarını açıkladı. Sarıbekir, şirketin yüzde 30’dan fazla hissesini satmayacaklarını belirtti.

Mitsui & Co. ilk etapta Sarten’de hisse artırımı konusunda yorum yapmadı.

Mitsui internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şirket 2015’te gıda, kozmetik, endüstriyel ürünler için metal ve plastik ambalaj üreten Sarten’in yüzde 15’ini satın aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın İSO 500 listesine göre Sarten 2016 yılında 894 milyon lira üretimden satış kaydetti. Sarıbekir, şirket bu yıl 1,1 milyar lira ciroya ulaşacaklarını belirtti.

"TAHVİL PİYASASINDA KALMAK İSTİYORUZ"

Sarten ayrıca itfa tarihi 13 Ekim’de olan 40 milyon liralık tahvilini de Yapı Kredi danışmanlığında yenilemeyi planlıyor. Sarıbekir’e göre yenilenecek tahviller 2 yıl vadeli olacak ve bu, şirketin beşinci tahvil ihracı olacak.

“Büyümemizi Kalkınma Bankası, TSKB, IFC, EBRD ile finanse ettik. Halka arz istemiyoruz, tahvil piyasasında kalmak istiyoruz. Geçtiğimiz gün roadshow’daydık” diyen Sarıbekir Temmuz 2018’de lira cinsi bir tahvil ihracı daha planladıklarını kaydetti.

Türkiye’de 14, Rusya ve Bulgaristan’da birer fabrikası bulunan Sarten, Kasım ayında da Hollanda’da fabrika açacak. Sarıbekir “Yurtdışında ana iş kolu metal ambalajda büyümek istiyoruz. Yurtdışında tesis ya da şirket alma da olabilir. Fas’ı araştırıyoruz, radarımızda” diye konuştu.