Japon otomotiv devleri Toyota ve Mazda'dan ortak şirket

Konvansiyonel araçlardan elektriye doğru kayan talep ve ülkelerden birbiri ardına gelen benzin ve dizeli yasaklama planları şirketleri de hızla yeni teknolojiye doğru itiyor. Rekabetin hızla arttığı bu alana giren son firma ise Toyota-Mazda ortaklığı oldu.
Toyota, Mazda ile birlikte her türlü elektrikli araç için teknoloji geliştirmek adına bir şirket kurulduğunu duyurdu.
Şirketin yüzde 90 hissesi Toyota'ya ait olacak. Yüzde 5'er hissenin sahipleri ise Maxda ve Denso Corp.
TOYOTA MAZDA'NIN YÜZDE 5'İNE SAHİP
Toyota ile Mazda arasında elektrikli araç teknolojisine yönelik işbirliği, Toyota'nın Mazda'nın yüzde 5 hissesini aldığı Ağustos ayında duyurulmuştu. Oluşturulan yeni girişim, açıklanan bu planın önemli bir parçası olacak.
Önceki yıllarda hidrojen yakıt hücreli araçlara odaklanan Toyota, elektrikli araçlarla ilgili kayda değer bir çalışma yapmamıştı. Geçtiğimiz yıl ise şirket bünyesinde başkan Akio toyoda öncülüğünde bir elektrikli araçlar birimi oluşturuldu. İlk hedef, üretilecek elektrikli araçları Çin'de satmak.
Halihazırda ne Toyota'nın ne de Mazda'nın tamamen elektrikle çalışan hiç bir aracı bulunmuyor.
- toyota mazda ortak şirke
- elektrikli araba
- pil teknolojisi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.