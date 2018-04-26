Japon ilaç devi Takeda, İrlanda merkezli Shire Plc'yi satın almak için anlaşmaya vardı. İlaç sektörünün en büyük satın almaları için uzlaşılan bedel 46 milyar sterlin yani 64 milyar dolar. İrlandalı Shire'ın borçları da düşünüldüğünde satın alma bedeli 80 milyar doları aşıyor.

237 yıl önce Osaka'da kurulan ve dünyanın en büyük 10 ilaç şirketinden biri olan Takeda, her bir Shire hissesi için 49 sterlin değerinde nakit ve hisse senedi verecek. Bu rakam İrlandalı şirketin dünkü kapanıştaki değerinin yüzde 25 üzerinde. Shire tarafından yapılan açıklamada teklifin hissedarlara sunulacağı ve diğer şartlar için masada olunduğunu belirtti.

Takeda satın almayı tamamladığı takdirde birleşme sonrası yüzde 50 hissenin Shire hissedarlarına ait olacağı söylendi. Takeda, Japonya ve ABD borsalarında işlem görüyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkede faaliyet gösteren Takeda, geçtiğimiz yıl Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de katılımıyla Brandenburg'un Oranienburg kentinde yeni üretim hattını açmıştı.

ONKOLOJİ BÖLÜMÜNÜ DE FRANSIZLARA SATMIŞTI

Japonya merkezli şirket bu satın almayla ABD operasyonlarını ilerletmeyi ve nadir görülen hastalıklara yönelik uzmanlığını genişletmeyi planlıyor.

Flemming Ornskov'un göreve gelmesinden sonra Shire personel sayısını 5 kat arttırarak 24 bine çıkarmış ve faaliyet gösterdiği ülke sayısını da 22'den 60'a yükseltmişti. Şirketin son mali tablolarındaki yıllık toplam geliri ise 15 milyar dolar. Shire, geçtiğimiz hafta kanser üzerine çalışan onkoloji bölümünü de Fransız Servier şirketine 2.4 milyar dolara satmıştı

Takeda ve Shire birleşmesinin 8 Mayıs'a kadar ayrıntılı incelemeler sonrasında bitmesi bekleniyor. Öte yandan, Takeda’nın hisseleri haber sonrası yatırımcıların yüksek bedelin yaratacağı finansal etki nedeniyle yüzde 7.03 düştü.