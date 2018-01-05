Japon turistler, internet üzerinden gördükleri el işi çitilerin yapımını, Antalya'da yaşayan arkadaşları aracılığı ile öğrenmeye geldiler.

İHA'nın haberine göre Japon turistlere önceden beri rehberlik yapan ve Antalya'da yaşayan Ikumi Nonaka (54), çok farklı çiti oyası örnekleriyle Tavşanlı'da karşılaştıklarını ifade etti.

Nonaka, "Tavşanlı'ya özel çitiler için, Tepecik beldesinde Hatice Kaymaz hanımın evine geldik. Buranın iğne oyasının özelliği has ipekten oluştuğu için çok özel. Japonya'dan iki arkadaş da bu çitilerin yapımını öğrenmek, Türk iğne oyası hakkında bilgi edinmek için geldiler. İğne oyaları Türkiye'de farklı şehirlerde gördük, ancak çiti oya dediğimiz el emeği bu oyaların başka yerde pek örneği yok" diye konuştu.

Japonya'dan arkdaşı ile gelen 41 yaşındaki Akiko Kawasaki, "Tavşanlı'nın iğne oyalarını daha önceleri görmüştüm, üçüncü kez gelerek bunların yapımını öğrenmeye çalışıyorum. Bir hafta burada kalacağım ve kaldığım süre içerisinde burada Türkçe de öğreniyorum" diyerek Tavşanlı yöresi çitilerin çok özel olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye daha önce düzenlenen bir tur ile geldiğini söyleyen Riko Tokoro (60) ise, "İkinci kez Tavşanlı'ya geldim. Geçtiğimiz yaz tur ile gelmiştim ve çok güzel bir gezi turu olmuştu. Daha önce gördüğüm çiti iğne oyalarını bu sefer yapımını öğrenmek ve buradaki yöre lezzetleri yemeklerinden yeniden tatmak için geldim" dedi.

çiti oyası

Japon kadınlar

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