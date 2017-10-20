Japonlardan Karadeniz somonuna büyük ilgi

Doğu Karadeniz'den Japonya'ya ilk kez bu yıl gerçekleştirilen somon ihracatından 2 milyon 519 bin dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'de su ürünlerinin önemli potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Japonya'dan daha önce bir heyet geldiğini ve Karadeniz somonunu incelediğini anlatan Gürdoğan, "Japonların ilgisinin ardından hızlı şekilde dondurulmuş Karadeniz somonu ihracatı başladı. Trabzon'da denizde kurulu bulunan kafeslerde yetiştirilen Karadeniz somonu için önümüzdeki dönemde yoğun siparişlerin alınması sektör temsilcilerini umutlandırdı. Büyük beğeni alan Karadeniz somonu için yurt içinden birçok firma yetiştiricilik konusunda yatırıma hazırlanıyor." dedi.

Rize'deki bir firmanın Karadeniz somonunun Japonlara tanıtılmasına öncülük ettiğini dile getiren Gürdoğan, "Yılın 9 ayında Doğu Karadeniz'den Japonya'ya 237 bin 120 kilogram karşılığı 2 milyon 519 bin 146 dolarlık Karadeniz somonu ihracatı yapıldı. Japonya'dan bu balık için alınan yoğun sipariş ve ürünün lezzet açısından büyük beğeni almasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde Karadeniz somonu ihracatı katlanarak artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçı firmalara gerekli destekleri verdiklerini anlatan Gürdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ürünün daha ileri derecede katma değerli işlenmiş nihai ürün olarak ihraç edilmesi ve ihracatının daha da artması konusunda ihracatçı firmalarımıza her türlü desteği vererek çalışma başlattık. Bugüne kadar Avrupa Birliği ülkelerine ağırlıklı olarak hamsi ve diğer balık türlerinden dondurulmuş olarak ihracat yapıldı. Balık tüketimi konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Japonya'nın, Karadeniz somonuna büyük ilgi göstermesi ve ürünümüzün beğeni kazanması sektör açısından çok büyük bir şanstır."

İhracatçı firmaların da bu konuda artık bir araya gelmeleri gerektiğini kaydeden Gürdoğan, "Yetiştirici firmalarımızın bir araya gelerek ortak iş yapma kültürü anlayışı içinde iş birliğini geliştirerek, işlenmiş ürün olarak bu ürünün ihraç edilmesi konusunda yatırımlara başlamaları gerekiyor. Karadeniz somonu konusunda Türkiye ve Doğu Karadeniz'in hiçbir ülkenin rakip olamayacağı üstünlüğü bulunuyor. Bu durumun da maksimum şekilde değerlendirilmesi için elimizi çabuk tutmamız şart." diye konuştu.

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