İş-Yaşam

Japonlardan öğrendi, taleplere yetişemiyor

18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Son dönemde girişimcilikle ilgili ilham veren hikayeler sıkça ajanslara düşmeye başladı. Kimi küçük hibelerle işe başlayıp büyütüyor, kimisi işini bırakıp patronluğun yolunu tutuyor. İşte besicilikten mantar yetiştiriciliğe, ipek böcekçiliğinden mobilyacılığa, salça üretiminden kurutulmuş meyveye kadar 23 gerçek iş öyküsü...

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    1- YURTDIŞI VE YURTİÇİNDEN GELENT TEKLİFLERE YETİŞEMİYOR

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    Dünyaya Japonların tanıttığı, tığ işi ile yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen "amigurumi"leri, önce hobi olarak yapmaya başlayan üniversite öğrencisi Sevgi Ruth Gürün Tanar, geliştirdiği tasarımlarıyla kendi markasını yarattı. 

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    Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Tanar, kendi markasını yaratma sürecine ilişkin yaşadıklarını anlattı. Tanar, annesinin hediye ettiği el işi dergisinde amigurumi tekniğiyle yapılan bir tavşan gördüğünü, ilgisini çeken bu tekniği denediğini söyledi. 

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    Tanar, "Dergide ilk ilgimi çeken amigurumi tavşan oldu. Ben amiguruminin dünyada bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Denemeye karar verdim. İki hafta ilmek atamadım, hırslandım. Bunun için yünler ve özel dergiler aldım. Ama bunu ticarete döndürmek hiç aklıma gelmedi" dedi. Zamanla kendi tasarımı olan kardan adam amigurumileri yapmaya başladığını belirten Tanar, bunlardan farklı renk ve desenlerde 50 tane ürettiğini kaydetti.

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    Amigurumi yapmaktan büyük zevk aldığını ifade eden Tanar, binin üzerinde yaptığı oyuncakları önce çevresindekilere hediye etmeye, daha sonra ise annesinin önerisiyle satmaya başladığını anlattı. Ürünlerinin satışını fuarlara ve kermeslere giderek yaptığını dile getiren Tanar, şunları söyledi:

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Yorumlar 7
  • Misafir 17 saat önce
    Emek, bilgi, akıl, cesaret birleşince başarı geliyor. Hep başkalarından beklemekle karın doymuyor.
  • Misafir 18 saat önce
    ben ne yapsam acaba????
  • Misafir 23 saat önce
    İhracat şart. Özellikle uçak parçası ihraç eden arkadaşı kutluyorum.
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