Japonlardan şaşırtan fikir: Kamyonla gezen bahçe!

Japonya Peyzaj Müteahhitler Federasyonu tarafından düzenlenen yıllık Kei Kamyon Bahçe Yarışması her yıl olduğu gibi bu yıl da ilginç görüntüler oluşturdu. Peyzaj işiyle uğraşan Japonlar, kamyonet kasasını bahçeye dönüştürmek için tüm yeteneklerini sergiledi!