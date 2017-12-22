Japonya'da yıl sonunda Beethoven'ın 9. Senfonisini 10 bin kişilik koroya söyletmek, Şef Yutako Sado ve Japonlar için bir gelenek haline geldi.

Çoğu amatör seslerden oluşan ve küçük gruplar halinde provalar yapan koronun söylediği Beethoven'ın 9. Senfonisinin hikayesini, bu koroyu oluşturma fikrini ise Yukato Sado şöyle anlatıyor; "Tokushima'daki Birinci Dünya Savaşı Alman mahkumları arasında şarkı söylemeye başladım. Bu yüzden, onlar hapishanede mutsuz durumlara rağmen şarkı söylerlerdi. İşte her böyle başladı. Beethoven'ın 9. senfonisi inanılmaz. Herkesin söyleyebileceği kolaylıkta, gerçi notaları çok zor. Japonların her zaman sevdiği Beethoven bizimle birlikte yankılanabilir diye düşünüyorum. Yıl sonunda dinlemek ise, enerjik melodi yoluyla seneyi böyle hatırlamamızı sağlar. Bence bu şarkı kültürümüzün önemli bir parçası haline geldi."

10 bin kişilik koroyu dinlemeye gelenler ise, "Çok seviyorum. Çok güçlü, enerjik, seviyorum. Beni iyi ya da kötü zamanlarda güçlendiriyor, cesaretlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Şef Yutako Sado, koronun bütünlüğünü korumayı "10 bin şarkıcının olması inanılmaz, ama eğer şarkının içinde değillerse, depresif olabilir. Onlara 10 bin kişiden biriymiş gibi hissettirmemem lazım, herkesin ana görevi var. Bu, benim ilk yılımdan bugüne kadarki en büyük meydan okumam..." şeklinde vurguluyor.

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