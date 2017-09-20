Japonya Başbakanı'ndan dünyaya Kuzey Kore'ye baskı çağrısı!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin, "uluslararası yaptırımların artırılmasını" gerektirecek derecede "tüm insanlık için tehdit" olduğunu belirterek, bu ülkeye baskı uygulanmasını istedi.
Abe, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2006'dan bu yana gerçekleştirdiği 6 nükleer denemenin ikisini son üç haftada yapan Kuzey Kore'ye karşı "diyalog süreci"nin artık bittiğini ve şimdi "baskı zamanı" olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmada Kuzey Kore rejiminin "tamamen imha"sı şeklindeki sert ifadelerinden sonra Japonya Başbakanı Abe de Kuzey Kore'nin füze denemelerinden vazgeçmeyeceğini ve "benzeri görülmemiş bir tehdit" olduğunu söyledi.
Kuzey Kore konusunda, "gerekli olan şey eylem" diyen Abe, "Kuzey Kore'nin provokasyonlarına bir son verebilmemiz, uluslararası toplumun dayanışmasına bağlıdır. Fazla zamanımız kalmadı." ifadelerini kullandı.
Abe, konuşmasında şunları kaydetti:
"Kuzey Kore bir füze denemesi daha yaparak karara (BM Güvenlik Konseyi kararı) uymadığını şimdiden göstermiş durumda. Karar başlangıcın ötesinde bir şey değildir. Füze yapımı için gerekli maddi, insani ve teknoloji gibi kaynakların Kuzey Kore'ye gitmesini engellemek zorundayız."
"Şimdi diyalog zamanı değil. Artık baskı uygulamanın zamanı geldi." diyen Abe, "Sadece BM'nin Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları kabul etmesiyle memnun olamayız. Şimdi önemli olan yaptırımlar sekteye uğramadan yürürlüğe konmalı ve bu da Çin ve Rusya ile yakın işbirliği gerektiriyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump da Abe'nin konuşmasından bir gün önce yaptığı ilk BM hitabında, ABD'nin tehdit edilmesi halinde Kuzey Kore'yi "tamamen yok etme" uyarısında bulunmuştu. BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı bulunan iki doğu bloğu ülkesi Çin ve Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer füze deneme programı konusundaki krizde diyalog önerisinde bulunurken, bu yıl BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın sert Kuzey Kore açıklamasını eleştirmişti.
- japonya başbakanı
- kuzey kore
- Shinzo Abe
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.