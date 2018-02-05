Japonya'da askeri helikopter düştü!

Apache cinsi bir savaş helikopteri, Japonya'nın güneybatısındaki Kanzaki'de yerleşim yerinin üstüne düştü. Helikopterin Kumamoto eyaletindeki bir üsten havalanan Boeing AH-64 saldırı helikopteri olduğu bildirildi. Anaokul yakınındaki bir ev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

— Thoton Akimoto (@Thoton) February 5, 2018

Anaokulunda hiçbir çocuğun zarar görmediği belirtildi.

Japon Savunma Bakanı Itsunori Onodera, kazayı doğrularken, helikopterin askeri tatbikat sırasında düştüğünü duyurdu.

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