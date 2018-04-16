Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir robot, belediye başkanlığına aday oldu. Tokyo’nun banliyösü Tama’da Robot Al, “herkese fayda sağlayacak adil ve dengeli politikalar” vaadinde bulunuyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre yapay zekâ, diğer rakipleri gibi sokaklara afişlerini astırıp seçim kampanyası düzenliyor.

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