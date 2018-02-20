İHA'nın haberine göre; Japonya merkezli ahşap ürünler şirketi Sumitomo Forestry, 2041 yılında 350. yıl dönümünü kutlamak için 350 metre uzunluğunda 70 katlı bir gökdelen inşa edeceğini açıkladı.

Tokyo'da inşa edilmesi planlanan yapının çoğunluğunda ahşap kullanılacak ve yüzde 10'luk bir kısmı çelikten oluşacak. Binanın dört bir tarafına balkonlar yerleştirilecek ve en alttan en üste kadar yeşilliklerle kaplanacak. Şirket, planlanan yapının içerisinde dükkanların, ofislerin, otellerin ve özel yapıda evlerin bulunacağını açıkladı. Sitesinde "Mutluluk ağaçlardan büyür" yazısını paylaşan şirket, yüksek katlı binalar için ahşap mimari kullanımını artırarak, çevre dostu şehirler oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Yapının tamamı için 185 bin metreküp tahta kullanılması ve toplam maliyetinin geleneksel gökdelenlerin maliyetinin iki katı 5.6 milyar dolar olacağı belirtiliyor. Şirket, ahşabın daha sık kullanılan bir materyal haline gelmesiyle maliyetlerin düşeceğini belirterek, "Projenin ekonomik fizibilitesi, teknolojik gelişmelerle maliyetlerin düşürülmesi sağlanacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

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Öte yandan şu anda en yüksek ahşap bina unvanı Kanada'da bulunuyor. Bu bina 53 metre yüksekliğiyle Kanada'nın Vancouver şehrinde British Columbia Üniversitesi öğrencileri için konaklama hizmeti veriyor.