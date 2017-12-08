Japonya'da tapınakta samuray kılıcıyla cinayet: 3 ölü

Başkent Tokyo'nun bilinen Şinto tapınaklarından birinde bir kişi önce baş rahibeyi ve ardından başka bir kadını daha öldürdükten sonra intihar etti.
Olayın aile içi "taht kavgasından" kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Kyodo haber ajansı, 56 yaşındaki baş şüpheli Shigenaga Tomioka'nın önce tapınağın baş rahibesi olan kız kardeşini arabadan inerken öldürdüğünü duyurdu.
Tomioka'yla birlikte hareket eden 30'lu yaşlarında bir kadın da aynı anda bir Japon kılıcıyla baş rahibenin şoförüne saldırdı.
Baş şüphelinin kız kardeşini öldürdükten sonra, kendisine yardın eden kadını da öldürüp ardından intihar ettiği açıklandı.
Olay yerinde kanlı bir samuray kılıcı bulundu. Polis olayda rahibenin şoförünün aldığı yaraların hayati tehlike yaratmadığını açıkladı.
Yerel medya öldürülen 58 yaşındaki rahibe Nagako Tomioka ile erkek kardeşi Shigenaga arasında uzun süredir devam eden bir veraset kavgası olduğunu yazdı.
Jiji haber ajansının belirttiğine göre Shigenaga Tomioka 1990'larda tapınağın baş rahibi olan babasından bu görevi devraldı, ancak 2001'de görevden alındı.
Göreve geri dönen babası, Shigenaga'nın kız kardeşi Nagako Tomioka'yı tapınağın iki numaralı ismi olarak atadı.
Arada geçen yıllarda şüpheli kız kardeşine tehdit mektupları gönderdi ve 2006'da gözaltına alındı.
Baba Tomioka'nın 2010'da emekli olmasının ardından, Nagako tağınağın baş rahibesi oldu.
Şintoizm Japonya'nın yerel dini. Olayın yaşandığı Tomioka Hachimangu tapınağı 1627 yılında kuruldu.
Japonya'da silah yasaları çok sıkı ve silahlı cinayet olaylarına çok ender rastlanıyor.
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