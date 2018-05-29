Japonya - Gana maçı heyecanı

Japonya ve Gana, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:25. Ev sahibi Japonya, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gana, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 231. İddaa'da Japonya kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Gana kazanır 4.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Japonya son haftadaki Gana müsabasında 3-1 kazandı.

Gana ise Japonya maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Japonya, 2 gol attı ve 3 gol yedi.