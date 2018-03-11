Japonya’da 2011 yılında gerçekleşen ve yaklaşık 20 bin can alan tsunaminin ardından, ülkenin kuzeydoğu körfezi “deniz duvarları” ile güçlendirildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Rikuzentakata kentinde büyük dalgaları önlemek için inşa edilen dev duvarlar, yer yer 12.5 metre yüksekliğinde. Duvarın önüne ise 4 metrelik dalgakıran inşa edildi. Toplamda 395 kilometre uzunluğundaki duvarların Tokyo yönetimine maliyeti ise 12.74 milyar dolar. Kentte yaşayanlar ise duvardan şikâyetçi.

Reuters’a konuşan 52 yaşındaki balıkçı Atsushi Fujita, “Kendimizi hapishanede gibi hissediyoruz. Halbuki biz hiçbir suç işlemedik” dedi.

Japonya’da 7 yıl önce bugün meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi ya da kaybolmasıyla sonuçlanmıştı. Tsunami Fukuşima’da, 1986’daki Çernobil faciasından sonra görülen en büyük nükleer felakete de yol açmıştı Kentte dalgalar 30 metre yüksekliğe ulaşmıştı.

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