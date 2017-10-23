Japonya'ya 'Gemlik zeytini'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin sorumluluk bölgesinde üretilen "Gemlik tipi" sofralık zeytinin, dünyanın en kaliteli sofralık zeytinleri arasında yer aldığını söyledi.
Yıllarca zeytindeki tuz oranındaki fazlalık nedeniyle özellikle yurt dışı satışlarda Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerin, etnik pazarların dışına çıkılamadığını anımsatan Asa, Ar-Ge biriminin kurulmasının ardından ürün çeşitliliğinin arttığını vurguladı.
Asa, ihracatta 5. kez birincilik ödülü aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İhracat miktarımız 6 bin tonu geçti. Yaklaşık 6 yıl öncesine baktığımızda ihracatta yüzde 80'e varan bir artış yaşandı. 18 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik bugün 54 ülkeye ihracat yapıyor. Önümüzdeki yıl hedeflerimiz çok büyük. Dolayısıyla 50 bin ton ürün alım planımızla hem ihracatımızı artırmak, aynı zamanda da yurt içi satışlarımızı artırmayı düşünüyoruz. Geçmişteki ihracatımız Avrupa odaklıydı. Avrupa'da tek distribütör vardı. Distribütörlük sözleşmesi 2012 yılında sona erince yeni sözleşme imzalamadık ve Almanya'da bir şube kurduk. Bu şubeyle kendi ihracatımızı kendimiz yapıyoruz. Avrupa'da daha hızlı şekilde rafa ulaşıyoruz. Marmarabirlik'in 54 ülkeye ihracat yapması çok önemli."
Zeytindeki tuz oranına dikkati çeken Asa, şöyle devam etti:
"Geçmişte kendimizi ürünümüzün tuzlu olduğuna inandırmışız. Tuzun çözümü ile ilgili bir arayışa girmemişiz. Zeytin ihracatının artmasının yolu tuz oranının düşürülmesinden geçiyor. Dünyada Gemlik tipi zeytin üretimi yapan tek ülkeyiz. Dolayısıyla biz tuz oranlarımızı düşürdükçe Uzak Doğu pazarları başta olmak üzere tuz ile ilgili hassasiyeti olan ülkelerin pazarına girme yönünde güzel bir eğilim olduğunu görüyoruz."
Asa, Malezya, Hindistan, Japonya gibi ülkelerde fuarlara katıldılarını ve Marmarabirlik ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü anlatarak, "Japonya ve Malezya'ya ihracatımız başladı. Diğer Uzak Doğu ülkeleri de hedeflerimiz arasında." dedi.
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