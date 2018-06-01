Jaro - EIF Ekenas maçı istatistikleri

Jaro ve EIF Ekenas, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 9 puanlı Jaro 2. sırada bulunuyor, EIF Ekenas 7 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Jaro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. EIF Ekenas son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 214 kodlu maçı oynayanlar; Jaro galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, EIF Ekenas galibiyet oranı 4.30.

Jaro son haftadaki Gnistan müsabasında 1-1 berabere kaldı.

EIF Ekenas ise Oulu karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jaro, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

EIF Ekenas, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda EIF Ekenas 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.