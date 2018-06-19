Jaro - Haka maçı heyecanı

Jaro ve Haka, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Jaro 14 puanla 2. sırada, Haka 11 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Jaro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haka, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Jaro kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Haka kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Jaro son hafta oynanan Gnistan maçında 1-1 berabere kaldı.

Haka ise GrIFK maçında 2-1 yenildi.

Jaro, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Haka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Haka, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.